“أولى الحلقات الحصرية“ تـابـع حـــــ 165 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس موعد عرضه وتردد قناة ATV الناقلة له

مي محمود تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“أولى الحلقات الحصرية“ تـابـع حـــــ 165 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس موعد عرضه وتردد قناة ATV الناقلة له
مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد انتهاء عرض الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان خلال الفترة الماضية أصبح أكثر ما يتم البحث عنه ويشغل محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة داخل مختلف الدول هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وذلك لمتابعة الأحداث القوية التي حدثت في الأجزاء الماضية من المسلسل، حيث حاز ذلك مسلسل على شهرة كبيرة للغاية منذ انطلاق الموسم الأول له وصولا إلى الموسم الخامس مما زاد من متابعي المسلسل عبر السنوات الماضية، حيث يحكي ذلك المسلسل عن عثمان ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية والذي استطاع في الكثير من المعارك التي خاضها من التصدي لاعدائه الذين كانوا يرغبون في السيطرة على دولته.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

كشفت بعض الأخبار عن اقتراب عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان خلال الفترة المقبلة وخاصة في شهر سبتمبر لعام 2024، كما كشفت التقارير انه من المتوقع أن يقوم طاقم العمل بالبدء في تصوير أولى حلقات المسلسل خلال الفترة القليلة المقبلة استعدادا لعرضهم على الشاشات في مختلف أنحاء العالم، وقد يشارك في المسلسل الجزء الثالث بعض الممثلين الجدد لتكملة الأحداث التي حدثت في الجزء الخامس من المسلسل الذي ينتظره عدد كبير للغاية من عشاق المسلسلات التاريخية حول العالم.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية عرب سات

التردد: 12692

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

معلومات الكاتب
مي محمود

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