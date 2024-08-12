طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الغرقانة بصوص الشوكولاتة والطعم خيال بخطوات بسيطة ومفيش أسهل من كدا

الكيكة واحدة من أهم أصناف الحلويات الخفيفة جداً والمحببة من الجميع كباراً وصغاراً، والتي دائما ما تعتمد عليها ربات البيوت لإعداد نوع من الحلوى اللذيذة الخفيفة وسريعة التحضير، ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والتجمعات العائلية وغيرها، وكيكة الشوكولاتة تعتبر واحدة من أشهر أنواع الكيك التي تتميز بطعمها الرائع والشهي للغاية، وعند إضافة صوص الشوكولاتة الخطير لها يزداد طعمها الرائع جداً، ونسلط الضوء لكم الآن عن خطوات عمل كيكة الشوكولاتة الغرقانة بصوص الشوكولاتة.

مكونات كيكة الشوكولاتة

تشمل طريقة عمل كيكة الشوكولاتة مجموعة من المكونات التي تتوفر في كل بيت وهي كالتالي:

2 كأس من الدقيق.

نصف كوب سكر أبيض.

3 حبات بيض.

2 باكو فانيليا.

باكو من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ذرة ملح.

كأس من اللبن.

نصف كأس من الزيت النباتي.

مكونات صوص الشوكولاتة

كأس من اللبن.

كأس من الكاكاو الخام.

ربع كأس ماء.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كأس سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة

في البداية يتم نخل الدقيق جيداً ونصيف عليه البيكنج بودر وذرة الملح ويترك جانباً.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع البيض مع الفانيليا والسكر والزيت ونخفقهما جيداً.

ثم نضيف الحليب والكاكاو ونستمر في الخفق حتى يتكون خليط هش.

نضيف الخليط السائل على الدقيق مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات وتختفي أي تكتلات للدقيق والحصول على قوام كثيف.

نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من الزيت ويصب فيها خليط الكيكة.

نضع الكيكة في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج تماما وتترك قليلاً لتبرد.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة