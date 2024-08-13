لأطفالك المتعة والتعلم، تردد قناة وناسة كراميش على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك مع لولو 2024، حيث تعرض عليكم قناة وناسة وقناة كراميش عدد من أغاني وأناشيد مناسبة للأطفال تتمتع تلك الأغاني بمحتوى ترفيهي وتعليمي للأطفالك لتحقيق الغاية من المشاهدة وتسلية وقتهم وجعله مليئا بالسرور والسعادة والبهجه.
تردد قناة وناسة كراميش على قمر النايل سات والعرب سات أطفالك مع لولو 2024
نضعكم الآن أمام كل ما يخص أعط لأطفالك المتعة والتعلم، تردد قناة وناسة كراميش على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك مع لولو 2024، حيث بإمكانك الحصول على محتوى ترفيهي وتعليمي مميز لأطفالك مجانا وبسهولة عبر الترددات التالية:
تردد قناة وناسة كراميش 2024
تردد قناة كراميش على النايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
على قمر العرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة لولو بيبي على جميع الأقمار
على قمر النايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
على قمر العرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
خطوات ضبط تردد قناة وناسة كراميش على النايل سات والعرب سات
فبعد أن توصلتم معنا من خلال ما سبق على لأطفالك المتعة والتعلم، تردد قناة وناسة كراميش على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك مع لولو 2024، ننتقل بكم للتوصل إلى خطوات ضبط تردد قناة وناسة كراميش على النايل سات والعرب سات وذلك عبر عدة خطوات نذكرها لكم فيما يلي:
- اضغط على زر “Menu” (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
- اختر “قائمة التركيب” من الخيارات.
- اختر “إضافة ترددات”.
- أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي.
- اضغط على “بحث التردد” وانتظر حتى انتهاء البحث.
- ستظهر القناة بعد إتمام عملية البحث على جهازك.