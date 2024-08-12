“عودة قوية للمؤسس عثمان” موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولي الجزء السادس على قناة الفجر الجزائرية.. أحداث مشوقة في هذا الموسم

يتم البحث من قبل الكثير من الجمهور عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولي الجزء السادس، ويأتي ذلك لرابط عدد كبير من الجمهور في متابعة المسلسل وان يقوموا باستكمال الاحداث المثيرة وقد حاز هذا المسلسل على اعجاب ملايين المتابعين ونال شهرة واسعة في العالم ككل والعالم العربي بصفة خاصة بالإضافة إلى النجاحات الباهرة نظرا لتجسيد الممثلين أدوارهم بصورة دقيقة وجودة التصوير ويتم إذاعة المسلسل على قناة الفجر الجزائرية.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولي الجزء السادس

من المتوقع أن تقوم الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان عرض الجزء السادس في المواعيد التالية:

من المرجح عرض الإعلان الرسمي المسلسل بدءا من شهر سبتمبر المقبل.

من المتوقع إذاعة أولى حلقات المسلسل بدءا من شهر أكتوبر القادم.

سوف يتم عرض المسلسل في يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء.

يتم اعاده الحلقه بصورة مترجمه يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية للنقل مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يمكن متابعة قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المسلسلات الحصرية التي تعرض عبر شاشتها لجميع المواطنين والمتابعين في الوطن العربي والاستقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات تابع التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على العرب سات

من الممكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عن القمر الصناعي العرب سات لعام 2024 والاستمتاع بباقة من أفضل المسلسلات التركية الحصرية من خلال اتباع ما يلي: