قبل فوات الفرصة.. موعد انتهاء التسجيل في قرعة الحج للعراق للأعوام 2025، 2026، و2027 

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
قبل فوات الفرصة.. موعد انتهاء التسجيل في قرعة الحج للعراق للأعوام 2025، 2026، و2027 
قرعة الحج 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج للأعوام القادمة منذ فترة، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، كما أشارت مصادر ان باب التسجيل سيتم غلقه خلال وقت يسير، فمن المتوقع أن تنتهي فترة التقديم على قرعة الحج يوم الثلاثاء القادم 13 أغسطس.

طريقة التقديم في قرعة الحج 2025

يمكن الدخول إلى استمارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: hajjiraq.ur.gov.iq الخطوات للتقديم تشمل:

  1. الانتقال إلى الخدمة من خلال بوابة أور.
  2. إدخال رقم الهاتف الفعال ورقم البطاقة الوطنية.
  3. الضغط على زر الدخول إلى استمارة التقديم.
  4. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
  5. الضغط على زر حفظ.

رسالة تأكيد ستصل بعد التقديم تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة (QR-code).

قرعة الحج 2025
قرعة الحج 2025

الشروط اللازمة للتقديم في قرعة الحج 2025

وضعت الهيئة العامة للحج والعمرة بعض الشروط اللازمة للقبول في القرعة والتي من أهمها التالي:

  1. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
  2. يجب أن يكون التقديم معتمدًا على محل السكن المثبت في بطاقة السكن.
  3. لا يُسمح لمن سبق له الذهاب إلى الحج التقديم ، سواء كان ذلك بصفة إدارية، أو مرشد، أو غيرها.
  4. يشترط توفر الاستطاعة الصحية والبدنية والنفسية للمتقدم.

الاستعلام عن أسماء الفائزين  قرعة الحج 2024

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة، على الموقع الرسمي للهيئة، وكذلك عبر القنوات الرسمية والصحف المحلية، يجب على الفائزين مراجعة الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال 20 يومًا من إعلان الأسماء.

كما اكدت الهيئة على أن التكرار في التسجيل ممنوع، وسيتم حذف الأسماء المكررة، وقرعة الحج ستجري بشكل يعتمد على الفئات العمرية للمتقدمين.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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