استقبلها الآنـ وتــابع الأخبار.. تردد قناة التليفزيون الاردني Jordan TV نايل سات وعرب سات بجودة عالية “تابع الأحداث بجودة HD”

تردد قناة التليفزيون الاردني من أهم وأبرز الترددات التي يتم البحث عنها بشكل كبير، حيث توفر القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والاخبارية على مدار اليوم كله، كما تهتم القناة بعرض أخبار الشارع الأردني، وهذا ما جعلها تسطع بين باقي القنوات، وجعل عدد كبير يبحث عنها، وسنقوم بنقل التردد الجديد القناة خلال السطور التالية فتابعونا.

تردد قناة التليفزيون الأردني

من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها بشكل كبير هو تردد قناة التليفزيون الأردني، وذلك لنقلها للأحداث والأخبار التي تدور في الشارع الأردني بصورة مستمرة، وعلى مدار اليوم كله، كما تتسم هذه القناة بمصداقيتها في نقل الأخبار، وأيضا تقوم القناة بتقديم برامج هادفة وبرامج ترفيهية يسعد المشاهدين عند رؤيتها، ولهذا السبب يريد الجميع معرفة التردد الجديد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة التليفزيون الاردني على الأقمار الصناعية

جاء التردد الجديد لقناة التليفزيون الاردني على النحو التالي:

اسم القناة هو التلفزيون الاردني.

اسم القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بقناة التلفزيون الاردني هو 12034.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

استقطاب اتجاه القناة هو أفقي.

تردد قناة التليفزيون الاردني عرب سات

ويكون التردد الخاص بقناة التليفزيون الاردني عرب سات كما يلي:

التردد: 12054.

استقطاب القناة: عمودي.

قمرها الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة القناة: SD.

تردد قناة التلفزيون الأردني على الهوت بيرد:

يمكن أيضا استقبال القناة على القمر الصناعي هوت بيرد بالشكل التالي: