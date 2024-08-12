تردد قناة التلفزيون الاردني نايل سات وعرب سات ب اشارة قوية.. نزلها الان

يعد البحث عن تردد قناة التلفزيون الاردني من أهم عمليات البحث على محركات جوجل وذلك لأن القناة تعد أولى القنوات الفضائية التي تتبع الحكومة الأردنية بشكل، وتوفر القناة على أكثر من قمر صناعي في المنطقة منهم نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، ونحن بدورنا نوضح لكم كافة المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة التلفزيون الاردني

يزداد البحث عن تردد قناة التلفزيون الاردني يوما بعد يوم وذلك لأن القناة تقدم الكثير من البرامج والفقراتالترفيهية والاخبارية على مدار اليوم حيث أنها تهتم بعرض القضايا المهمة في الشارع الأردني، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد قناة التلفزيون الاردني على الأقمار الصناعية المتاحة في المنطقة والتي يعد من أبرزها ما يلي:

تردد قناة التلفزيون الاردني على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة التلفزيون الاردني.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 12034.

معدل الترميز لقناة التلفزيون الاردني هو 27500.

أما عن معامل التصحيح فهو ⅚.

وبالنسبة إلى الاستقطاب فهو عمودي.

تردد قناة التلفزيون الاردني على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو التلفزيون الاردني.

القمر الصناعي هو عرب سات.

انا عن التردد الخاص بالقناة فهو 11958.

معدل ترميز القناة هو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

وبالنسبة لاستقطاب اتجاه القناة فهو عمودي.

تردد قناة التلفزيون الاردني على القمر الصناعي هوت بيرد