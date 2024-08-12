“وجبة أغسطس“ استعلام اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري بالأردن 2024 والشروط

قامت الحكومة الأردنية بإطلاق قرض الاسكان العسكري بالأردن وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للعاملين في الجهات العسكرية داخل الدولة وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن وهذا من أجل توفير الاستقرار لدى المواطنين حيث أن الدولة تسعى دوما نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها، ولكن يجب العلم أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب التحقق من توافرها لدى المتقدمين وذلك من أجل القبول بنجاح، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قرض الاسكان العسكري بالأردن

يمكن الان لجميع المتقدمين على قرض الاسكان العسكري بالأردن الاستعلام عن النتائج وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الجهات المسؤولة ولكن يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى: قم بزيارة الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بالأردن وهذا من خلال الضغط على الرابط التالي.

الخطوة الثانية: من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: من الخيارات الموضحة قم بالضغط على خيار مستفيدي القروض.

الخطوة الرابعة: سوف يتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات والتي تتمثل في رقم الهوية أو الرقم الوطني.

الخطوة الخامسة: يرجى تحديد وقت الاستعلام وهو شهر أغسطس.

أخيرا انقر على عرض النتيجة وسوف تظهر على الفور.

شروط الحصول على قرض الاسكان العسكري بالأردن

عند التقديم على قرض الاسكان العسكري يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي: