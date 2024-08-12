هنــــا معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2024 الحكومية والخاصة حسب ما أعلنته وزارة التعليم

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات في الاردن، وذلك بعد حصولهم على نتائج التوجيهي، ومعرفة العلامات التي حصلوا على العلامات الامتحانية، ويريدون الان معرفة الجامعة التي سيلتحقون بها، ولهذا وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن معدلات القبول الموحد جميع التخصصات في الأردن، وهذا ما سنقوم بعرضه لكم خلال السطور التالية، فتابعونا.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية

يرغب عدد كبير من الطلابةفي معرفة معدلات القبول في الجامعات الاردنية الخاصة بجامعة الملك حسين، على أن تكون بالشكل التالي:

هندسة الإطفاء والسلامة: 80%. الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة: 80%. الإسعاف الطبي المتخصص: 70%. إدارة الكوارث: 65%.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الهاشمية

أما بالنسبة لمعدلات القبول الموحد في الجامعات الهاشمية بالاردن فقد جاءت معدلاتها وفقا لما أعلنته وزارة التعليم على النحو التالي:

الطب العام: 97.40%

العلوم الصيدلانية: 95.60%

الهندسة الكهربائية: 88.70%

هندسة الحاسوب: 93.70%

العلاج الطبيعي: 92.70%

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%

إدارة الأعمال: 93.40%

علوم الاقتصاد: 91.80%

اللغات: 95.50%

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من الجامعات التي حظيت على سمعة مرموقة بين باقي الجامعات، وجاءت معدلات القبول في الجامعات الخاصة بها على النحو التالي:

الطب العام: 89.10%

طب الأسنان: 97.10%

الطب البيطري: 96.30%

الصيدلة: 96.50%

التمريض: 93.20%

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.90%

علوم الحاسوب: 95%

الأمن السيبراني: 93.50%

اللغات والترجمة: 95.70%

معدلات القبول في الجامعات الخاصة

أما بالنسبة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على المجموع الذي يدخلهم الجامعة الذين يرغبون فيها، فيمكنهم التقديم في الجامعات الخاصة إذا حصلوا على النسب التالية: