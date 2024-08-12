شوف هتقبلك ولا لا ؟َ! .. تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024 وتسجيل رغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

كشفت وزارة التعليم المصرية عن فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، ولذلك فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا عن تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024، لذلك سوف يمكننا أن نوضح لكم التفاصيل ونٌعلن عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم ليكونوا على علم بالكلية الذين يريدون الإنضمام بها، لذلك يمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على أبرز التفاصيل التي كشفت عنها وزارة التعليم المصري لكافة الشعب الدراسية بالصف الثالث الثانوي العام.
تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024
يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على النسب المئوية الخاصة بـ تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024 وذلك بعد فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى، بداية من اليوم الموافق 12 من اغسطس علمًا بأنه سوف ينتهي في يوم 16 من أغسطس القادم، ويمكنك الآن التعرف على التنسيق الجديد بالعام الحالي والتي يتمثل في الآتي:
- طب سوهاج 387.5
- هندسة بترول و تعدين السويس 386
- طب دمياط 383
- طب المنصورة 382.5
- طب الزقازيق 382.5
- طب فاقوس 381.5
- طب أسيوط 381
- طب الإسكندرية 381
- طب أسنان جنوب الوادي 380.5
- طب جنوب الوادي 380
- طب كفر الشيخ 379.5
- طب طنطا 379.5
- طب القاهرة 379
- طب الاقصر 379
- طب بور سعيد 377.5
خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي علوم 2024
يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل رغبات المرحلة الأولى إذا كنت من طلاب علمي علوم، فعليك أن تتبع الخطوات بشكل كامل من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم عبر الآتي:
- يجب على الطالب الدخول على بوابة تنسيق الإلكتروني.
- بعد ذلك يتطلب منك أن تقوم بالنقر على زر تسجيل الرغبات.
- قم بكتابه التخصص الخاص بك وهو علمي علوم.
- إدخال 75 رغبة من ضمن الرغبات المتاحة امامك.
- في النهاية النقر على تأكيد البيانات ثم طباعة الاستمارة والانتظار حتى يتم الإعلان عن النتيجة.