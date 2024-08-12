شوف هتقبلك ولا لا ؟َ! .. تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024 وتسجيل رغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

كشفت وزارة التعليم المصرية عن فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، ولذلك فقد زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا عن تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024، لذلك سوف يمكننا أن نوضح لكم التفاصيل ونٌعلن عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم ليكونوا على علم بالكلية الذين يريدون الإنضمام بها، لذلك يمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على أبرز التفاصيل التي كشفت عنها وزارة التعليم المصري لكافة الشعب الدراسية بالصف الثالث الثانوي العام.

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على النسب المئوية الخاصة بـ تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2024 وذلك بعد فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى، بداية من اليوم الموافق 12 من اغسطس علمًا بأنه سوف ينتهي في يوم 16 من أغسطس القادم، ويمكنك الآن التعرف على التنسيق الجديد بالعام الحالي والتي يتمثل في الآتي:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى علمي علوم 2024

يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل رغبات المرحلة الأولى إذا كنت من طلاب علمي علوم، فعليك أن تتبع الخطوات بشكل كامل من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم عبر الآتي: