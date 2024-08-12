“كافة الجامعات الأردنية“ معدلات القبول الموحد 2024 في الأردن جميع التخصصات والحد الأدنى للقبول

أعلنت الجهات التعليمية المسؤولة بالأردن عن معدلات القبول الموحد 2024 للجامعات وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب في هذه الفترة، كما أوضحت أنه يوجد حد يجعل الطالب قادرا على تقديم طلب التحاق وحد آخر يمثل المعدل النهائي للقبول وهذا بعد التسجيل بنجاح، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الموعد المحدد لتقديم الطلبات والذي أعلن عنه الدكتور مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.

معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الأردنية

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن معدلات القبول الموحد 2024 من قبل الطلاب وبناء على ذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عنه وهي كالتالي:

معدل القبول بكليات الحقوق هو 70%.

معدل القبول في الجامعات الرسمية هو 65%.

معدل القبول في كليات طب الأسنان هو 85%.

معدل القبول في كليات الهندسة والصيدلة هو 80%.

معدل القبول في الجامعات الخاصة هو 60%.

معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 2024

طب الأسنان العام: 97.10%.

التمريض: 93.20%.

الطب العام: 89.10%.

الصيدلة: 96.50%.

الطب البيطري: 96.30%.

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.90%.

الهندسة: 89.90%.

علوم الحاسوب: 95%.

اللغات والترجمة: 95.70%.

الأمن السيبراني: 93.50%

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024

الطب العام: 97%.

التمريض: 90.20%.

الاقتصاد: 84.80%.

العلوم الصيدلانية: 94.60%.

الفيزياء الحيوية: 85.50%

الهندسة: 92%.

الأمن السيبراني: 90.10%.

إدارة الأعمال: 89.60%.

اللغات والترجمة: 90%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

العلاج الطبيعي: 92.70%.

الطب العام: 97.40%.

اللغات: 95.50%.

العلوم الصيدلانية: 95.60%.

إدارة الأعمال: 93.40%.

الهندسة الكهربائية: 88.70%.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%.

هندسة الحاسوب: 93.70%.

علوم الاقتصاد: 91.80%.

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%.

خطوات التقديم في الجامعات الرسمية بالأردن

بعد الاطلاع على معدلات القبول الموحد 2024 يمكن للجميع التقديم في الجامعات الرسمية وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوحدة التنسيق الموحد من خلال الرابط الرسمي.

بعد ذلك يرجى الضغط على زر إنشاء حساب وقم بكتابة المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الهاتف، الاسم، رقم البطاقة الوطنية.

في الخطوة التالية سوف يفتح لك نموذج تقديم ويجب عليك ملؤه من خلال إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

يرجى اختيار التخصص الذي يريد الطالب الالتحاق به.

قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

يوجد رسوم يجب على الطالب تسديدها من خلال إحدى الطرق الموضحة أمامه.

أخيرا قم بالنقر على تقديم الطلب.

موعد فتح تسجيل طلبات القبول الموحد

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم فتح باب تسجيل الطلبات بداية من يوم الأربعاء الموافق 14 آب وحتى يوم الأربعاء الموافق 21 آب وهذا بالنسبة للجامعات الحكومية، بينما دبلومات التقنية والتمريضية سوف يتم فتح قبول الطلبات بداية من يوم الخميس الموافق 15 آب وحتى يوم الخميس الموافق 22 آب.