ميزة انتظرها الملايين.. تحديث جديد في الواتساب يعمل على حل مشكلة عاني منها المستخدمين “ترجمة رسائلك”

أفادت تقارير حديثة بأن تطبيق واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة قد تحدث نقلة نوعية في كيفية التواصل عبر تطبيقات المراسلة على الإنترنت، و تشير إلى أن هذه الميزة ستبسط بشكل كبير المحادثات التي كانت تعتبر معقدة أو صعبة في السابق، مما سيسهم في تحويلها إلى جزء أساسي من تجربة التواصل اليومية و من المتوقع أن تصبح قاعدة شائعة في المستقبل القريب.

تحديث جديد في الواتساب

تسعى تطبيقات التواصل إلى تسهيل التفاعل والتجمع بين الأشخاص مهما كانت المسافات أو الأوقات، لكن هناك تحديا رئيسيا لا يزال قائما، كما يسعى للتغلب على هذه العقبة عبر إدخال ميزة الترجمة الفورية في تحديث جديد في الواتساب التجريبي المقبل لإصدار الأندرويد وفيما يلي أبرز النقاط حول هذه الميزة الجديدة:

تحسين التواصل بين المستخدمين الذين يتحدثون لغات مختلفة.

ستسمح الميزة بترجمة الرسائل تلقائيا إلى اللغة التي يختارها المستخدم.

ستطبق الترجمة على جميع الرسائل الواردة في المحادثات الفردية.

سيحتاج واتساب إلى تحميل حزمة اللغة المطلوبة لإجراء الترجمة.

ستظهر علامة جديدة في فقاعة الرسالة تدل على نجاح الترجمة.

فوائد الميزة للتحديث الجديد في الواتساب

ستسهم الميزة الجديدة في تحديث جديد في الواتساب الذي تم إطلاقه من الشركة لتسهيل التواصل بين مستخدمين يتحدثون لغات مختلفة والتقرير الكامل والتفاصيل كالآتي: