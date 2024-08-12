رسميا …تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024… الرابط الرسمى للاستعلام هنا

حدث غير متوقع حيث فوجئ العديد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية عند دخولهم لموقع التنسيق برجود زيادة فى درجات المجموع الكلى لهم عن وقت ظهور النتيجة، وأكدت

وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء من حرصها على مصلحة الطلاب، والتأكد من حصولهم على درجاتهم كاملة بكل شفافية، فقد تم تعديل النتيجة بسبب أضافة درجتين فى مادة الفيزياء لطلبة الشعبة العلمية فى الثانوية العامة، وبناء على ذلك تم سحب النتيجة من على المواقع الإلكترونية لتعديلها، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال الرابط الرسمى للاستعلام عن النتيجة بعد تعديلها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل.

حرصت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لتعديل نتيجة الثانوية العامة، وقد قرر وزير التربية والتعليم من أتخاذ الاجراءات القانونية ضد اللجنة المسؤلة عن مراجعة الامتحان والتحقيق بشكل عاجل فى هذا الشأن، ولهذا حرصت الوزارة على تعديل نتيجة طلاب الثانوية العامة على المواقع الإلكترونية ويمكن الأطلاع على النتيجة بعد التعديل من هنا

سبب تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هذه الزيادة جاءت بسبب أضافة درجتين فى أمتحان الفيزياء لطلبة الشعبة العلمية، حيث قررت الوزارة بعد مراجعة نماذج الاجابة أحتساب الاختيار (ب،ج) للسؤال رقم 34 نموذج أ فى مادة الفيزياء أجابة صحيحة، وهذا يبطبق على باقى النماذج مع أختلاف رقم السؤال، لذلك توجب أضافة الدرجات للطلاب، وهذا ما أدى إلى تعديل نتيجة الطلاب فى الثانوية العامة.