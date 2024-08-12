“هتدخل كلية اطمن“ كليات ومعاهد تقبل من مجموع 50% في تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها باستمرار في تلك الفترة وبالتحديد بعد الانتهاء من أداء الاختبارات التي استمرت لمدة وصلت حتى شهر، والجدير بالذكر أن مرحلة الثانوية العامة واحدة من أهم المراحل التعليمية وذلك لأنه على أساسها يقوم الطالب بتحديد الكلية التي يرغب بالتقديم بها، وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

تنسيق الثانوية العامة 2024

سوف نوضح لكم في السطور التالية تنسيق الثانوية العامة والكليات التي تقبل من مجموع 50% شعبة علمي علوم:

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية.

المعهد العالي للإدارة والحاسب رأس البر.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية أسيوط.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات اسوان.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

كليات تقبل من مجموع 50% أدبي

يوجد عدة كليات تقبل من مجموع 50% للشعبة الأدبية ومن أبرز تلك الكليات: