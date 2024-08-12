رسميًا وزارة التعليم تكشف عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 لطلاب أدبي وعلمي

كشفت وزارة التعليم بمصر عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 وذلك بعد أن تم بداية كتابة الرغبات للمرحلة الاولى، بالإضافة إلى ذلك فقد كشفت الوزارة عن بعض التفاصيل الأخرى التي تتعلق بتنسيق المرحلة الأولى حتى يمكن لكافة الطلاب والطالبات أن يكونوا على علم بتلك المعلومات، فضلًا يجب عليك معرفة التفاصيل من خلال النقاط التالية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

كشفت الوزارة بداية من اليوم الموافق 12 من أغسطس عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الاولى، وباتت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير جدًا حول موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، لذلك أجابت وزارة التعليم على الجميع ووضحت بأنه سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات والموضح أن تكون في تاريخ يوم 16 من أغسطس القادم الموافق يوم الجمعة، بعدها بحوالي يومين أو ثلاثة على الأقل يتم ظهور نتيجة المرحلة الأولى ويتم بدء المرحلة الثانية على الفور وبعدها الثالثة وهكذا.

موعد امتحانات الدور الثاني 2024 للثانوية العامة

أعلنت الوزارة بأن سوف يكون موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوافق يوم 24 من أغسطس الجاري، وكشفت الوزارة بأنه يجب على كافة الطلاب والطالبات الاستعداد الكامل بالدخول إلى امتحانات الدور الثاني، وفقًا للجدوال المعلن من الوزارة بشكل رسمي، علمًا بأن في حالة رسوب الطالب بالدور الثاني، سوف يقوم بإعادة العام بالكامل ولن يمكنه الحصول على الدرجة بشكل كامل كما يتوقع البعض، لذلك يجب عليه أن يكون حذر تمامًا حتى النجاح والدخول إلى المرحلة الجامعية.