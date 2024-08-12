مميزات واتساب الاخضر الاصدار الجديد 2024 

يعتبر واتساب الأخضر من أهم برامج السوشيال ميديا الموجودة على الساحة في الفترة الحالية والتي يفضلها العديد من المستخدمين بشكل كبير، ولكن قبل تحميل التطبيق يتساءل البعض على أهم مميزات الإصدار الجديد وذلك للاستفادة منها فور التحميل سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

ما هي مزايا واتساب الأخضر الجديد

يتميز تطبيق واتساب الأخضر ببعض المزايا التي لم تجدها الا من خلال هذه النسخة فقط، وقد تم التوضيح بأن مميزاته كالتالي:

يتميز التطبيق بأنه من نسخ الواتساب التي تم تصميمها ضد الحظر، فلا يمكن لأي شخص حظر حسابك.

يساعدك التطبيق على إعادة توجية الرسالة مرة أخري إلي جهات الاتصال دون تقييد بعدد معين من الأشخاص المرسل إليهم.

يمكن تعديل الخصوصية على الحساب الخاص بك والعمل على إخفاء الظهور فلا يمكن لأي شخص الاطلاع على اخر ظهور لك.

كما يمكن الاطلاع على حاله الاصدقاء دون اظهارك من ضمن المشاهدين.

العمل على تعديل خصوصية ارسال الرسائل والعمل على إخفاء قراءة الرسائل الخاصة بك.

يمكن العمل على غلق الانترنت من تطبيق الواتساب الخاص بك، والاستمتاع به على الهاتف.

ما هي الإضافات الجديدة في تطبيق واتساب الأخضر

بعد التعرف على أهم مزايا الواتساب الأخضر الجديد يتساءل البعض على الإضافات الجديدة في تطبيق الواتساب وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: