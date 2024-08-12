أقوى هاتف من اوبو ضد الكسر.. هاتف Oppo Reno 12 بإمكانيات ومواصفات مذهلة “بطارية عملاقة و تصميم أنيق”

سعر و مواصفات هاتف اوبو رينو Oppo Reno 12 يتم البحث عنهم بشكل مكثف، حيث أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الذكي ذات التصميم الأنيق الراقي، ذات المميزات المطورة، والتقنيات الذكية، مما أدى إلى اهتمام عدد كبير من الراغبين في الشراء، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله خلال السطور التالية فتابعونا.

هاتف Oppo Reno 12

هاتف Oppo Reno 12 الجديد يتميز بمجموعة من المميزات المطورة التي أبدعت فيها شركة اوبو، تتمثل هذه المميزات في الآتي:

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 .

كما تأتي الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

تدعم أيضا الشحن السريع بقوة 80 واط والشحن العكسي .

يتوفر الهاتف باللون البني وباللون البينك وباللون الفضي .

الهاتف مقاوم للكسر بشكل قوي.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.

أداء قوي بفضل معالج ميدياتيك الجديد الـ Dimensity 7300 Energy.

وزن 179 جرام وأبعاد 161.4×74.8×7.3 مم

فريم من الألمونيوم المضغوط لحماية الهاتف من الصدمات

مقاومة للماء والغبار بشهادة IP65.

سعر هاتف اوبو رينو 12

بعد المميزات الرهيبة التي يمتلكها هاتف اوبو رينو Oppo Reno 12، وجدنا الجميع يتساءلون عن سعر الهاتف، وقد جاء سعر الهاتف بالشكل التالي: