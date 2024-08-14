ميزة هتنظملك شغلك.. ميزات جديدة في الواتساب انتظهرها الكثير والآن أصبحت قيد التنفيذ

في ظل الابتكارات المستمرة في عالم تطبيقات التواصل الاجتماعي، يظل واتساب واحدا من أبرز المنصات التي تسعى دائما لتقديم تجربة مستخدم متفوقة فقد كشف أحدث التحديثات التجريبية عن وجود ميزات جديدة في الواتساب التي تعد بإحداث تحول جذري في طريقة تفاعل المستخدمين وتخصيصهم لملفاتهم الشخصية، و هذه التحسينات تعكس الالتزام بتحقيق مستويات أعلى من التفاعل والتخصيص مما يجعل كل تواصل تجربة فريدة ومخصصة.

ميزات جديدة في الواتساب

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن تقديم ميزات جديدة في الواتساب تهدف إلى تعزيز تنظيم الفعاليات داخل الدردشات الجماعية، وفقا لأحدث تحديث للإصدار و تتيح تنظيم الفعاليات للمستخدمين من ترتيب الاجتماعات والمناسبات الاجتماعية بشكل ميسر ومباشر داخل دردشاتهم الجماعية وإليكم التقرير والتفاصيل التالية:

في مايو الماضي، تم إطلاق هذه الميزة حصريا لدردشات المجتمعات، ولكن الآن تم توسيعها لتشمل جميع المجموعات وفقا للمدونة الرسمية لتطبيق واتساب، فإن هذه الميزة تسهم في تبسيط عملية تنظيم اللقاءات، سواء كان ذلك لتحديد موعد اجتماع افتراضي أو مناسبة اجتماعية مثل عشاء عيد ميلاد.

يمكن لأي عضو في المجموعة إنشاء حدث، مع إمكانية الآخرين الرد على الدعوة مما يوفر طريقة واضحة لمعرفة من سيحضر الحدث كما يمكن للضيوف العثور على تفاصيل الحدث في صفحة معلومات المجموعة، وسيتلقى الحاضرون إشعارا تلقائيا عند اقتراب موعد الحدث.

لإنشاء حدث، يمكن للمستخدمين النقر على زر + في المجموعة واختيار حدث.

يمكنهم تحديد اسم الحدث، وإضافة وصف اختياري وتحديد تاريخ البدء والموقع بالإضافة إلى إدراج رابط لمكالمة واتساب (سواء للمكالمات الصوتية أو الفيديو).

عند إتمام عملية إنشاء الحدث، سيتم إرسال إشعار إلى جميع أعضاء المجموعة لتأكيد تفاصيل الحدث.

تشير واتساب إلى أن هذه الميزة ستتوفر تدريجيا خلال الأسابيع القادمة، مما يعزز قدرة المستخدمين على تنظيم فعالياتهم بطريقة أكثر تنظيما وكفاءة داخل مجموعاتهم على المنصة.

واتساب يحقق إنجازا بارزا بوصوله إلى 100 مليون مستخدم

حقق تطبيق واتساب إنجازا كبيرا مؤخرا بوصوله إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة، وتم تفعيل ميزات جديدة في الواتساب وهو ما يعكس تقدما ملحوظا في سوق تقليدي تهيمن عليه عادة خدمات المراسلة الأخرى مثل الرسائل النصية القصيرة وiMessage ولمعرفة أكثر كالآتي: