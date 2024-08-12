توقعات تنسيق الجامعات لطلاب أدبي 2024.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الأزهر

ازدادت عملية البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية على محركات البحث الإلكتروني، وذلك لمساعدتهم في تحديد الكلية التي سيلتحق بها، حيث تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الأسبوع الماضي، بنسبة نجاح 50.5%، منها نسبة نجاح القسم الأدبي 46.63%، وتعد هذه النسبة هي الأقل مقارنة بالسنوات الماضية.

تنسيق الجامعات لطلاب أدبي الأزهر 2024

كانت نتيجة التنسيق للعام الماضي 2023 لكليات الشعبة الأدبية (بنين وبنات) كالتالي:-

نسبة القبول بكلية التجارة بالقاهرة كانت من 66.03%، مجموع (416 درجة).

نسبة القبول بكلية التربية الرياضية بالقاهرة كانت من 60.32%، مجموع (380 درجة).

نسبة القبول بكلية اللغات والترجمة كانت من 59.21%، مجموع (373 درجة).

قبلت كلية أصول الدين بالقاهرة تخصص عام من نسبة 58.89%، مجموع (371 درجة).

نسبة القبول كلية الإعلام كانت 80.32%، مجموع (506 درجات).

نسبة القبول لكلية الشريعة والقانون كانت 71.43%، مجموع (450 درجة).

قبلت كلية اللغة العربية تخصص عام من نسبة 55.24%، مجموع (348 درجة)

كما قبل معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة من نسبة 59.37%، مجموع (374 درجة).

الكليات المتاحة لقسم البنات الشعبة الأدبية

وكانت نتيجة تنسيق العام الماضي لكليات الشعبة الأدبية بنات كالتالي:-

نسبة القبول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصِّحافة والإعلام كانت من 87.46%، مجموع (551 درجة).

نسبة القبول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية كانت من 82.38%، مجموع (519 درجة).

نسبة القبول بكلية التجارة بنات بالقاهرة تخصص عام كانت من 67.46% مجموع (425 درجة).

كما قبل معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة من نسبة 70.16%، مجموع (442 درجة).

كليات تقبل من الشعبة الأدبية

توجد أيضا الكليات التي تقبل من الشعبة الأدبية وهي:-

كلية الدراسات الانسانية بالقاهرة اللغة الالمانية واللغة الفرنسية والاسبانية.

كلية التربية بأسيوط شعبة تربية خاصة.

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية قسم رياض اطفال.

الدراسات الاسلامية والعربية بنين.

اللغات والترجمة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية والانجليزية والفرنسية بنين.