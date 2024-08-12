الآن بعد التعديل.. رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 منذ عدة أيام، حيث قام وزير التربية والتعليم بتكريم أوائل الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، إلا أن صباح اليوم تم الإعلان عن حجب جميع تنسيق المرحلة الأولى وإلغاء كل النتائج، وأعلن الوزير موضحاً أن سبب ذلك هو اتخاذ قرار منح كل طالب درجتين كاملتين، حيث تم تعديل النتيجة وبالتالي تغيرت مرتبة أوائل الجمهورية.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024

من منطلق الحرص على مصلحة ومستقبل أبناء الوطن العربي أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتعديل نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية، حيث اعتمد قرار احتساب درجة السؤال رقم 34 لمادة الفيزياء، واعتبار الإجابتين ب- ج صحيحتين، فلقد تحرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة من أجل تكافؤ الفرص للطلاب، وإضافة إلى ذلك أكد الوزير بإحالة اللجنة المختصة بمراجعة امتحان ونموذج الإجابة إلى التحقيق، من قِبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، نتيجة لعدم تحري الدقة في المراجعة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

أعلنت الجهات المختصة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد تعديلها إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث تفاجأ الطلاب صباح اليوم الاثنين بعدم وجود نتائجهم على الموقع وإلغاء تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بسبب خطأ فادح من لجنة التصحيح، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج: