رسوم استخراج لوحات بدل تالف 1446 عبر بوابة أبشر وشروط طلب اللوحة

لقد قامت الإدارة العامة للمرور بإصدار بيان عن رسوم استخراج اللوحات بدل تالف من خلال منصة أبشر الإلكترونية لجميع أنواع اللوحات الخاصة بالسيارات، وذلك تسهيلا على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية فأصبح بإمكان الفرد التسجيل إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى المرور، ولذلك يمكن استخراج بدل تالف عبر موقع أبشر وذلك بعد دفع الرسوم المالية المطلوبة، كما تحتاج الخدمة شروط لتحقيقها.

شروط طلب لوحة سيارة بدل تالف

قامت منصة أبشر بتقديم طريقة عندما يريد المواطن الحصول علي لوحة سيارة بدل تالف عن طريق استخدام خدمة الاستبدال الخاصة بالمركبات، وذلك من خلال تحقيق بعض الشروط التالية:

على المتقدم للطلب أن يكون هو مالك السيارة.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أن يكون قد تقدم بأي طلب سابق على نفس السيارة.

ألا يكون هناك أي بلاغات عن فقدان اللوحة أو سرقتها.

رسوم استخراج لوحات بدل تالف عبر منصة أبشر

قامت إدارة المرور العامة بتسهيل أمر تسجيل اللوحات التالفة للسيارات وذلك الكترونيا عن طريق منصة أبشر، ولذلك قامت بتحديد الرسوم المقدرة حسب نوع كل سيارة وهي: