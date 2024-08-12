رسوم استخراج لوحات بدل تالف 1446 عبر بوابة أبشر وشروط طلب اللوحة

لقد قامت الإدارة العامة للمرور بإصدار بيان عن رسوم استخراج اللوحات بدل تالف من خلال منصة أبشر الإلكترونية لجميع أنواع اللوحات الخاصة بالسيارات، وذلك تسهيلا على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية فأصبح بإمكان الفرد التسجيل إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى المرور، ولذلك يمكن استخراج بدل تالف عبر موقع أبشر وذلك بعد دفع الرسوم المالية المطلوبة، كما تحتاج الخدمة شروط لتحقيقها.
شروط طلب لوحة سيارة بدل تالف
قامت منصة أبشر بتقديم طريقة عندما يريد المواطن الحصول علي لوحة سيارة بدل تالف عن طريق استخدام خدمة الاستبدال الخاصة بالمركبات، وذلك من خلال تحقيق بعض الشروط التالية:
- على المتقدم للطلب أن يكون هو مالك السيارة.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم أن يكون قد تقدم بأي طلب سابق على نفس السيارة.
- ألا يكون هناك أي بلاغات عن فقدان اللوحة أو سرقتها.
رسوم استخراج لوحات بدل تالف عبر منصة أبشر
قامت إدارة المرور العامة بتسهيل أمر تسجيل اللوحات التالفة للسيارات وذلك الكترونيا عن طريق منصة أبشر، ولذلك قامت بتحديد الرسوم المقدرة حسب نوع كل سيارة وهي:
- بالنسبة إلى لوحة السيارة الخاصة فقد بلغت رسومها مبلغ مائة ريال سعودي.
- أما بالنسبة إلي لوحة سيارة النقل الخاص فقد بلغت رسومها مبلغ مائة ريال سعودي.
- كما بلغت رسوم الحافلة الخاصة مبلغ وقدره مائة ريال سعودي.
- وبالنسبة إلى لوحة السيارة الأجرة فقد وصلت رسومها إلى مائة ريال سعودي.
- ولوحة سيارة النقل العام قد بلغت رسومها مبلغ مائة ريال سعودي.
- وبالنسبة إلى لوحة سيارة النقل العامة فقد بلغت رسومها مبلغ مائة ريال.
- وبلغت رسوم الحافلة العامة مبلغ وقدره مائة ريال سعودي.
- وبالنسبة للدرجة الكهربائية فقد وصلت رسومها إلى مائة ريال.
- وبالنسبة إلي لوحة مركبة الأشغال العامة فقد وصلت إلي مبلغ مائة ريال.
- وبلغت نسبة رسوم اللوحة المؤقتة مبلغ ثلاثمائة ريال.
- وبالنسبة إلى اللوحة الدبلوماسية فقد بلغت رسومها إلى مائة ريال سعودي.
- وبلغت لوحة التصدير مبلغ مائة ريال.
- وأما بالنسبة إلى لوحة المقطورة فقد بلغت مائة ريال.