كيفية إنشاء حساب جديد في تطبيق توكلنا وشروطه والخدمات الموفرة للمستخدمين

توكلنا هو أحد التطبيقات التي قدمتها الحكومة السعودية وذلك لأنه يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وهو تطبيق سهل وبسيط يساعد المواطنين على الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة فلا تحتاج إلى الذهاب للمكاتب الحكومية بالمملكة، ولذلك سوف نقوم بالتعرف على طريقة إنشاء حساب جديد على تطبيق توكلنا للاستفادة من خدماته الإلكترونية.

كيفية إنشاء حساب جديد على تطبيق توكلنا

يمكن وبسهولة القيام بإنشاء حساب جديد على تطبيق توكلنا من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:

لابد من الذهاب إلى ” “Google play لتحميل تطبيق توكلنا لـهواتف الأندرويد أو APP” Store” لتحميل تطبيق توكلنا لـهواتف الآيفون.

وبعد ذلك ثم فتح التطبيق واضغط على إنشاء حساب جديد وعليك هنا تعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية للسعودي أو رقم الإقامة للمقيم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

ثم قم بإنشاء كلمة مرور تتكون جيدة جدا والتأكيد على كلمة المرور، وستصل رسالة نصية بها رمز التحقق على هاتفك المحمول.

وبعدها قم بإدخال رمز التحقيق لتفعيل الحساب ثم قم بتحديد موقع لتحديد الخدمات القريبة منك، وعليك إدخال العنوان الخاص بك بصورة صحيحة.

ثم الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالوضع الصحي وبعد ذلك قوم بإضافة المتابعين إذا توفر ذلك، وبعدها اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

شروط التسجيل في حساب توكلنا

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها من أجل القدرة على التسجيل في حساب توكلنا، ويمكننا التعرف على تلك الشروط من خلال الآتي:

أن يكون المسجل لدية حساب فعال علي منصة “أبشر الإلكترونية”.

وقم بربط رقم الهاتف المستخدم في منصبة أبشر بتطبيق توكلنا.

وبعد ذلك مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

خدمات تطبيق توكلنا

يقوم تطبيق توكلنا بالكثير من الخدمات التي تجعلك لا تحتاج إلي الذهاب إلى المكاتب وهي:-