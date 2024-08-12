موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 في السعودية وشروطها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

ahmed elsharkawy تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
موعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 في السعودية وشروطها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

تعد منحة الحقيبة المدرسية من الأشياء الهامة التي يتم منحها للطلاب والطالبات في بدايو العام الدراسي الجديد ولكن هناك شروط يجب توافرها حتى يستطيع الطلاب الحصول على المنحة ومنها أن يكون الوالدين من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهناك العديد من الشروط الأخرى التي يجب توافرها، ويتم اتباع العديد من الخطوات البسيطة من أجل التقديم على الحقيبة المدرسية.

منحة الحقيبة المدرسية 1446

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منحة الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات في بداية كل عام دراسي وهي من الأشياء الهامة التي يحصل عليها الطلاب ويتم صرف تلك المنحة على ثلاث دفعات وذلك لأن العام الدراسي يتكون من ثلاث فصول دراسية، وتصل قيمة المنحة إلى 240 ريال سعودي وذلك بمعدل 60 ريال سعودي لكل عام دراسي وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها حتي يحصل الطلاب والطالبات على منحة الحقيبة المدرسية.

موعد صرف منحة الحقيبة المدرسية 1446

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم منحة الحقيبة المدرسية من أجل توفير المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات قبل بداية العام الدراسي الجديد ويتم صرف منحة الحقيبة المدرسية في نفس موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويتم صرف تلك المنحة على ثلاث دفعات حيث إن العام الدراسي يتكون من ثلاث فصول دراسية وتصل قيمة المنحة إلى 240 ريال سعودي ويتم صرف 60 ريال سعودي في كل دفعة.

شروط استحقاق منحة الحقيبة المدرسية 1446

هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على منحة الحقيبة المدرسية، وتتمثل فيما يلي:

  • يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يقيم الطالب إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
  • يلزم أن يتراوح عمر الطالب بين 6 حتى 18 عام.
  • يجب أن يكون الطالب يدرس في مدرسة أو جامعة حكومية.
  • أن يكون الطالب حسن السير والسلوك في المدرسة.
  • أن يكون ولي الأمر مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • يجب أن يكون الطالب ملتزم في المدرسة ومستجيب للعملية الدراسية.
معلومات الكاتب
ahmed elsharkawy

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