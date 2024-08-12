“الشبيه الاقوى بالأيفون بعرض قوي”.. سعر عرض جوال هونر أكس 8 بي HONOR X8b من مكتبة جرير بالسعودية

هاتف هونر أكس 8 بي (HONOR X8b) هو من أشهر إصدارات شركة هونر في الفترة الأخيرة فهو من أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة وذلك لأنه يحتوي على إمكانيات عديدة ومميزات جذابة تعطي للمستخدمين تجربة مميزة وفريدة من نوعها، ولذلك وإن كنت من محبي هواتف شركة هونر وأردت شراء هذا الهاتف فيجب أن تطلع على أفضل عرض من مكتبة جرير بالسعودية على جوال هونر أكس 8 بي.

مواصفات هاتف HONOR X8b

معالج الهاتف: يملك الهاتف معالج من نوع (Snapdragon 680) بتكنولوجيا 6 نانو ميتر ويأتي من نوع (Adreno 610).

شاشة الهاتف: يملك الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) تصل دقتها إلى 1080×2412 بكسل وبجودة FHD.

الكاميرا الأمامية: يملك الهاتف كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 50 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: يملك الهاتف كاميرا خلفية تصل دقة الأولى إلى 108 ميجا بكسل والثانية إلى 5 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف: يملك الهاتف بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 4500 مللي أمبير مما يجعل قوة الشحن كبيرة وسريعة بقوة 35 واط.

التصميم: تقدر أبعاد الهاتف بـ 161.1×74.6×6. ملم أما وزنه فيصل إلى 166 جرام.

مميزات هاتف HONOR X8b

يمكنك من خلال السطور التالية معرفة جميع مميزات هاتف HONOR X8b:

تم تصنيع الهاتف من الخارج بخامات بلاستيكية.

يحتوي الهاتف على فلاش أحادي خلفي.

يأتي بالعديد من الألوان مثل اللون الأسود والأخضر والفضي.

يأتي بذاكرة 512 مع 8 جيجا رام.

يتميز بإمكانية زيادة المساحة الخاصة به فيصل إلى 16 جيجا رام.

يحتوي على ميكروفون عازل للضوضاء.

يتميز بسهولة الحمل والاستخدام نظرا لوزنه الخفيف.

سعر هاتف HONOR X8b من مكتبة جرير السعودية

قامت مكتبة جرير السعودية بالإعلان عن عرض على هاتف هونر أكس 8 بي ينتج عنه توفير 150 ريال سعودي، وهو الموضح في الاتي: