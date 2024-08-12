الحكومة تطلق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 وتحدد أهم شروط الاستحقاق

أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن إطلاق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024، وذلك في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للنساء في البلاد، أوضحت الحكومة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل السيدات الجزائريات بالتسجيل في هذه المنحة، حيث تصدر رابط التسجيل محركات البحث في الفترة الماضية، وفيما يلي تفاصيل التسجيل والشروط المطلوبة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الحكومة الجزائرية عددًا من الشروط للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل لضمان التوزيع العادل للمنحة، ومن أهم هذه الشروط التالي:

الجنسية: يجب أن تكون المرأة جزائرية. الإقامة: يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم في الجزائر. العمل: يجب ألا تمتلك مصادر دخل أو تعمل. التعليم: يجب أن تكون حاصلة على شهادة جامعية ولم تعمل في القطاعين العام أو الخاص. الحالة الاجتماعية: السماح للأرملة أو المطلقة بالتسجيل شرط تقديم الوثائق التي تثبت حالتها. الإثبات: المتزوجة تحتاج إلى إثبات عدم وجود دخل لزوجها. عدم الحصول على منحات سابقة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن للنساء الراغبات في التقديم زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل لاكتمال عملية التسجيل، وللحصول على منحة المرأة الماكثة، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. اختيار منحة المرأة الماكثة. تقديم المعلومات الشخصية بدقة، بما في ذلك مكان الإقامة ورقم الهوية. رفع المستندات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات المقدمة. إتمام عملية التسجيل بالنقر على زر الإرسال.

سيتم التواصل مع المتقدمة لتحديد موعد المقابلة لتأكيد استحقاقها للمنحة.