ضيف إبنك الآن.. كيفية إضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024 من خلال منصة أور الإلكترونية بخطوات سهلة وبسيطة

في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام الرعاية الاجتماعية وتقديم الدعم للعائلات العراقية تتيح وزارة التجارة العراقية خدمة إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية، ويعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان حصول جميع أفراد الأسرة على الحصص التموينية المخصصة لهم مع التغيرات التي طرأت في هذا العام، كما تم تسهيل وتبسيط كيفية إضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024 لتكون عملية اضافته اكثر كفاءة ومرونة من خلال مراكز التموين أو عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة.

كيفية إضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024

إضافة الطفل إلى البطاقة التموينية من الأمور الأكثر اهمية لدى الأسر العراقية، حيث تضمن حصوله على الدعم الغذائي المخصص من الدولة مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسرة وتأمين احتياجاتها الأساسية وفيما يلى سنعرض كيفية إضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024.

ابدأ بإنشاء حساب على منصة أور الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التجارة العراقية.

قم بملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإضافة طفل.

التأكد من دقة إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ارفق المستندات المطلوبة بصيغتي PDF أو JPEG لضمان قبولها.

تأكد من صحة المعلومات ثم قم بتقديم الطلب وإرساله إلكترونيا.

متابعة حالة طلبك باستخدام رقم الطلب أو من خلال الرمز الشريطي QR Code.

مميزات إضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024

تعد إضافة طفل إلى البطاقة التموينية خطوة مهمة لضمان توفير احتياجات الأسرة الغذائية بشكل كامل مع تزايد التكاليف المعيشية وفيما يلى بعض مميزات اضافة طفل الى البطاقة التموينية العراق 2024