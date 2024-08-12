هام للجزائريين!.. رابط التوظيف في الدرك الوطني الجزائري 2024 والشروط المعنية بالإلتحاق

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر من الإلتحاق بالدرك الوطني الجزائري، التي تم إطلاقه من قبل وزارة الدفاع، في إطار أن يلتحق به العديد من الشباب الراغب في حفظ وأمن البلاد، والحصول على رواتب ومميزات ملائمة عند القبول بالجيش الوطني، وعليه سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل والشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل في الدرك الوطني بالجزائر 2024

وعن الخطوات المعنية بطلب التسجيل في الدرك الوطني بالجزائر، بحيث يتمكن الشباب في الإلتحاق بالجيش الوطني، وفقًا للأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الجزائري الرسمي.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

اختيار “الدرك الوطني”.

ثم يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الدرك.

رفع الإستمارة الخاصة بالترشيح.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر على أيقونة “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

ما هي شروط القبول في الدرك الوطني؟

وحددت وزارة الدفاع الجزائرية، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم القبول في الدرك الوطني، وفقًا للأتي:-