أطفالك هيحبوها… تردد قناة ماجد كيدز على النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط قناة ماجد على جهاز الاستقبال

يحرص العديد من الآباء على توفير قنوات مخصصة لأطفالهم تتيح لهم الاستفادة من محتوى تعليمي يتماشى مع المبادئ الإسلامية والتقاليد المجتمعية ومن بين أهم هذه القنوات تأتي قناة ماجد ، والتي تقدم محتوى متميز للأطفال يتضمن برامج كرتونية مشوقة تناسب مستواهم الفكري بالإضافة إلى أغاني محببة لهذا السبب، ويهتم الكثيرون بمعرفة تردد قناة ماجد للأطفال وطريقة استقبالها وفيما يلي نستعرض التفاصيل المتعلقة بذلك.

تردد قناة ماجد كيدز على نايل سات وعرب سات

توفر إدارة قناة ماجد مجموعة من الخيارات المتنوعة لاستقبال القناة على عدة أقمار صناعية:

يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام:

التردد 11411 أو 12467.

مع معدل ترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

وتصويب الخطأ 3/4.

القناة تبث بجودة عالية HD.

يمكن استقبال قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات من خلال:

التردد 11804.

مع نفس معدل الترميز 27500.

والاستقطاب العمودي.

تصويب الخطأ ¾.

خطوات ضبط قناة ماجد على جهاز التلفاز

لإضافة قناة ماجد إلى جهاز الاستقبال يجب اتباع الخطوات التالية: