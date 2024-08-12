مبروك للجميع.. نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل وفقا لوزاره التربيه والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني المصرية، عن خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل، وجاء ذلك بعد إعلانها عن إجراء تعديل مهم في نتيجة الامتحانات، فقد تم إضافة درجتين لمادة الفيزياء لكافة طلاب الشعبة العلمية على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين الطلاب مع تقييم أدائهم بكل دقة، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلان عن النتيجة بعد التعديل وتوزيع درجات الثانوية العامة.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل

أوضحت وزارة التربي والتعليم الفني، بان سبب تعديل نتيجة الامتحانات هو وجود بعض الملاحظات التي وردت بسبب صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء، ولذلك فقد قررت الوزارة بأن تقوم بإجراء تعديل لدرجات هذه المادة من أجل ضمان عد م تضرر أي طالب، فقد تمت إضافة درجتين لالاف الطلاب، والهدف من ذلك هو تحسين نتائج العديد من الطلاب، وكذلك زيادة نسبة النجاح على مستوى محافظات الجمهورية، كذلك يمكن الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد التعديل عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم اختيا أيقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس بكل دقة.

الضغط على الاستعلام، لتظهر امامك نتيجة الطالب خلال ثواني.

توزيع درجات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والادبية

أشارت الوزارة بأن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة هو 410 درجات، وتكون مقسمة كالآتي: