أوعى تسجل لو مش جايبه!! ادني مجموع للمرحلة الأولى 2024 لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التعليم المصرية عن ادني مجموع للمرحلة الأولى 2024 لكافة الطلاب الناجحين بالصف الثالث الثانوي العام، وأوضحت بأن يجب على كافة الطلاب أن يكونوا على علم كامل بالـ ادني مجموع للمرحلة الأولى 2024، في حالة إذا كان حاصل الطالب على درجة أقل من الحد الأدنى فلن يمكنه التسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق وعليه أن ينتظر المرحلة الثانية أو الثالثة على حسب مجموعه وعلى حسب ما سوف تعلن عنه الوزارة.

ادني مجموع للمرحلة الأولى 2024

كشفت وزارة التعليم بأن ادني مجموع للمرحلة الأولى 2024 هو 87.57% وذلك بعد أن تم إضافة 2 درجة لكافة الطلاب والطالبات، فبالتالي زادت نسبة الحد الأدنى للجميع، فإذا كنت حاصل على درجة أقل من ذلك عليك أن تنتظر المرحلة الثانية والكليات المتاحة في المرحلة الثانية، أو في حالة إذا كنت حاصل على درجة أعلى من ذلك، عليك فورًا أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع للتنسيق الإلكتروني، وفورًا عليك كتابة كافة الرغبات التي تريدها وتنتظر النتيجة في الموعد الرسمي المعلن من الوزارة.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2024

يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل رغبات المرحلة الأولى، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال النقاط التالية: