بشرى سارة.. تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين وموعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
بشرى سارة.. تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين وموعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

مع اقتراب منتصف شهر أغسطس 2024، تزايدت تساؤلات موظفي الدولة حول حقيقة تبكير صرف مرتبات هذا الشهر، فقد أصبح هذا الموضوع محور اهتمام الموظفين في مختلف قطاعات الدولة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الأخبار المؤكدة حول موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024، وقامت الوزارة بتأكيد الأنباء المتعلقة بتبكير صرف مرتبات هذا الشهر مما أثار اهتماما واسعا بين الموظفين الذين يسعون لمعرفة تفاصيل دقيقة حول مواعيد الصرف الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، حيث تقرر بدء صرف المرتبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024م:

  • ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لدعم الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
  • و أعلنت الوزارة عن مواعيد صرف المتأخرات المالية للعاملين، حيث تم تحديد أيام 8 و 11 و 12 أغسطس لصرف هذه المستحقات.
  • وتؤكد الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للموظفين في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، مما يتيح للموظفين مرونة في سحب أموالهم وفق احتياجاتهم.
  • ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الوضع المالي للموظفين قبل حلول نهاية الشهر، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية لديهم وتلبية التزاماتهم المالية الشهرية.

مرتبات الموظفين بعد الزيادة 2024

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي بدأت تظهر آثارها على العديد من القطاعات والمجالات وايضا الأفراد والشركات وتكون المرتبات بالزيادة كالآتي:

الدرجة الوظيفيةقيمة المرتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة12,200
الدرجة العالية10,200
درجة المدير العام9,200
الدرجة الأولى8,200
الدرجة الثانية8,000
الدرجة الثالثة7,500
الدرجة الرابعة7,000
الدرجة الخامسة6,500
الدرجة السادسة6,000

 

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Ahmed.samir

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