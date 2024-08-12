ثبتها الآن .. استقبال تردد قناة تنة ورنة الجديد على القمر نايل سات 2024 بجودة HD

تعتبر قناة تنة ورنة واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بعرض متواصل لمجموعة من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال، والتي تقوم بعرض مجموعة من أفضل البرامج المميزة الكترونية بجودة عالية من خلال البث الفضائي المميز على جميع الأقمار الصناعية بشكل عام، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة تنة ورنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

تحظى شاشة قناة تنة ورنة الخاصة بالأطفال بنسب مشاهدة مرتفعة تصل الى الملايين في مختلف الدول العربية بشكل عام، وذلك لما تحرص على تقديمه من عدد من البرامج الكرتونية، بجانب عدد من الأناشيد والاغاني الخاصة بالأطفال التي يفضلها الصغار وكذلك الكبار، حيث تعرض محتواها من خلال بث فضائي مميز من حيث الصوت والصورة على جميع الاقمار الصناعية على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، وقد جاء تردد قناة تنة ورنة الجديد على نايل سات على النحو التالي:

التردد: 11853.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كما جاء تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي عرب سات بعد التحديث على النحو التالي:

التردد: 11596.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

من خلال معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة تنة ورنة للأطفال

تتميز قناة تنة ورنة لمجموعة من المميزات التي تجعل اهتمام الآباء ينصب عليها بشكل كبير، حيث تعرض الكثير من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتسليه والتعليم كذلك، من خلال الحرص على تقديم برامج وأناشيد تعليمية تعمل على تعليم الاطفال الكثير من الأمور.