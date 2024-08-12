موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Osman 6 Season ومواعيد عرضه على قناة الفجر وatv التركية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، عشاق الدراما التركية يترقبون عرض أولى حلقات المسلسل التاريخي قيامة عثمان الذي حقق أعلى نسب مشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى منذ حوالي ما يقرب من 5 سنوات ، وخلال الساعات الأخيرة لاحظنا أن عمليات البحث بدأت تتزايد عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية، وقناة atv التركية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Osman 6 Season

بحث مستمر عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي خطف أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وهذا بفضل الأحداث المتميزة والشيقة التي يعرضها صناع العمل وأبطاله من نجوم الدراما التركية، حيث يعرض المسلسل الكثير من الأحداث التي وقعت في عهد بناء الدولة العثمانية، والحروبات التي قادها المؤسس عثمان بعد أن تولى الحكم بعد وفاة أبيه أرطغرل وتعرضه للكثير من الصعوبات والمعارك التي كادت أن تودي بحياته.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنه تم البدء في تصوير الموسم السادس من المسلسل الذي من المنتظر عرضه في سبتمبر المقبل، ويترقبه ملايين المشاهدين وأكدت الشركة أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، والتي يمكنكم استقبالها من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنكم متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان من خلال قناة ATV التركية، التي تبث ترددها على النايل سات من خلال الجدول الآتي