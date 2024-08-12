اكسب 1000000 دولا وغير حياتك بضغطة واحدة.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم “فرصتك تفوز بالجائزة الكبرى”

مسابقة الحلم من أكثر المسابقات العربية التي يبحث عنها جميع الراغبين في الفوز، حيث تقدم مسابقة الحلم جوائز مالية تصل الى مليون دولار، ولهذا وجدنا عدد كبير منهم يبحث طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وعن الأرقام الخاصة بكل بلد، وهذا ما سنقوم بنقل تفاصيله خلال السطور القادمة، فتابعوا معنا.

الاشتراك مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم يبحث عنه عدد كبير من الراغبين في الاشتراك في المسابقة والفوز بالجوائز المادية التي أعلن عنها الإعلامي الكبير مصطفى الاغا، حيث أعلن عن جوائز مادية بقيمة:

السحب الاسبوعي: 5000$ ويتم السحب عليها في المسابقة اسبوعيا.

السحب الشهري: 100,000 $ شهريا.

سحب الجائزة الكبرى: ويكون على مبلغ 1000,000 $، يتم تسليم الجائزة في الخميس الأخير من ديسمبر.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يرجى الاتصال بالرقم الخاص ببلدك، وتكون أرقام الاشتراك في المسابقة على النحو التالي:

للاشتراك من اليمن ترسل رسالة نصية على هذا الرقم 5222.

للاشتراك من عمان يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 90434.

للاشتراك من سوريا يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 1555.

للاشتراك من لبنان يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 008821622775627.

للاشتراك من البحرين يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 94000.

للاشتراك من الكويت يرسل رسالة نصية على هذا الرقم 4141.

طريقة الاشتراك في المسابقة

لكى يتم الاشتراك في المسابقة يحب توافر عدة شروط قامت إدارة المسابقة بوضعها، هذه الشروط من أبرزها الجنسية العربية وألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة، وإجابة الاسئلة التي تهيئك للاشتراك فيها، ويكون طريقة الاشتراك بالشكل التالي: