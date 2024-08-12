حج مبروور.. خطوات التسجيل في قرعة الحج في العراق وموعد فتح قرعة الحج لعام 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

يمكنكم الآن التقديم لأداء مناسك الحج لعام 2025 من خلال قرعة الحج التي تنظمها الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق والتي تهدف إلى تسهيل هذه الفرصة للمواطنين، ويتعين على الراغبين في المشاركة إتمام الإجراءات المطلوبة خاصة إذا كانت تكاليف الحج تشكل عبئ عليهم، في الأسطر التالية سنوضح كيفية التسجيل في قرعة حج 2025 في العراق والشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج في العراق

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في العراق اتبع الخطوات التالية تبعا للإجراءات التي حددتها الهيئة العليا للحج والعمرة:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

أدخل المعلومات المطلوبة في نموذج التسجيل.

قم بتحميل المستندات الضرورية.

تحقق من دقة المعلومات المدخلة.

اقبل الشروط والأحكام.

اضغط على زر الإرسال.

راقب الموقع بانتظام لمتابعة نتائج القرعة.

موعد فتح قرعة الحج في العراق لعام 2025

تعتبر مناسك الحج من أبرز الفرائض في الإسلام ولتسهيل أداء هذه الفريضة للمواطنين الذين يفتقرون إلى القدرة المالية، قدمت الهيئة العليا للحج والعمرة نظام التسجيل الإلكتروني لقرعة حج 2025 لتلبية احتياجات عدد كبير من المواطنين.

تم إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج في العراق لموسم 2025 والذي يتيح للمواطنين ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنت بسهولة، وعلى الرغم من عدم إعلان الهيئة العليا للحج والعمرة عن موعد بدء التسجيل الرسمي، يتوقع أن يفتح التسجيل في منتصف شهر محرم، ويوصى الراغبين في التقديم بمتابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على أحدث المعلومات.