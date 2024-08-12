“حقيقة وجودزيادة على الرواتب “ خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وترتيب زيادات الرواتب الجديدة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 موضحة أنها حددت موعد محدد لصرف المعاشات، وأكدت الوزارة التزامها بتقديم الدعم الضروري للمتقاعدين لاسيما ذوي الدخل المحدود، في ظل الحالة الاقتصادية العسيرة التي تمر بها العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يبحث العديد من المتقاعدين في العراق عن طريقة للاستعلام عن رواتبهم التقاعدية ولتسهيل هذه العملية قدمت وزارة المالية العراقية إرشادات واضحة تشمل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المخصصة.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ثم اضغط استمرار.

الضغط على خيار استعلام عن راتب التقاعد الجديد.

إدخال المعلومات المطلوبة الخاصة بالمتقاعد.

بمجرد الضغط على زر استعلام سيتم عرض تفاصيل الراتب مع مقدار الزيادة الأخيرة.

ترتيب زيادات رواتب المتقاعدين

أعلن رئيس هيئة التقاعد عن إدخال تعديلات جديدة على رواتب المتقاعدين ومن ضمنها زيادة رواتب المتقاعدين وسيتم تنفيذ الزيادة وفقا للجدول التالي: