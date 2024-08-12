تــابع الحلقــات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد المتوقع.. شــاهد القصة كاملة

قيامة عثمان الموسم السادس يبحث عنه جميع محبي الدراما التاريخية، وذلك بعد أن حقق الموسم الخامس نجاحا ساحقا، حيث يتناول هذه المسلسل قصة عظيمة تحمي فتوحات تاريخية حققها قيامة عثمان، وقد أدت ترجمة هذا المسلسل إلى اللغة العربية إلى امتلاك قلوب جميع المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وسنوافيكم بكافة التفاصيل خلال السطور القادمة فتابعونا.

قيامة عثمان الموسم السادس

يتناول مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس أحداث تاريخية عظيمة يجسدها المسلسل، حيث يحكي المسلسل عن شجاعة المؤسس عثمان في تأسيس امبراطورية عظيمة، وهذا ما جعل الجمهور ينتظره بترقب ولهفة، وقد أكدت الشركة المنتجة أنه سيتم إذاعة المسلسل فور الانتهاء من أعمال التصوير، ومن المتوقع أن يتم عرضه في شهر سبتمبر أو مع بداية شهر أكتوبر، ولكن لم يتم إعلان موعد محدد حتى هذه اللحظة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سيتم عرض الأحداث التاريخية المنتظرة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عبر مجموعة من القنوات بالشكل التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات هو : 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كما يمكن استقبال تردد قناة ATV وهي واحدة من القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان باللغة التركية، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد: 11628.

من خلال معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

عن طريق معدل الاستقطاب: عمودي.

طريقة استقبال القناة

ينتظر جميع محبي الدراما التاريخية مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، ويمكن استقبال القنوات الناقلة للمسلسل عن قيامة عن طريق اتباع الخطوات التالية: