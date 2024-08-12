هاتف عالمي بمعنى الكلمة.. اليك سعر ومواصفات هاتف Realme 13 4G بالاسواق العالمية 2024

عندما نتحدث عن الابتكار المستمر في عالم الهواتف الذكية، فإن Realme دائمًا ما تحتل مكانة بارزة بين العلامات التجارية الرائدة. مع إطلاق هاتفها الجديد Realme 13 4G، تستعد الشركة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية متوسطة الفئة، يجمع هذا الهاتف بين الأداء القوي والتصميم الجذاب، ليقدم تجربة مستخدم متكاملة بسعر منافس، وفي هذه المقالة، سنستعرض أبرز المواصفات والميزات التي تجعل Realme 13 4G خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن مثالي بين السعر والجودة.

مواصفات هاتف Realme 13 4G

الهاتف يزن 187 جرامًا ويأتي بأبعاد 163 × 75.5 × 7.9 مم. الجهاز مصنوع بالكامل من البلاستيك، ويتميز بشهادة معتمدة لمقاومة الماء والغبار (IP64).

يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 4G أو شريحة واحدة مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل بجودة FHD+، مع كثافة بكسلات تبلغ 395 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

فيما يخص الأداء، يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 685 ثماني النواة بتردد 2.8 جيجاهرتز، مع تقنية تصنيع بحجم 6 نانومتر، ومعالج رسومي من نوع Adreno 610.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

الهاتف يأتي بخيارات تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X.