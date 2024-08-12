تعرف على رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن وطريقة الاستعلام 

قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن تنفيذ قرار زيادة أجور الموظفين في القطاع العام والخاص بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك تزايدت نسب البحث من خلال المواطنين الأردنيين بسبب اهتمامهم بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن، حيث تم تحديد الزيادة بحيث تكون بين 28 و 38 دينار أردني، وفقا لقرارات وزارة المالية الاخيرة، بالإضافة إلى تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس في اليوم 25 من الشهر، وفيما يلي نوضح لكم كافة التفاصيل التي ترغبون في معرفتها.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن

قامت وزارة المالية الأردنية بالإعلان أنه سوف يكون هناك رفع جديد في أجور الموظفين في الأردن وخاصة أجور المتقاعدين العسكريين حيث تصل قيمة الزيادة إلى 38 دينار أردني وذلك وفقا للفئة التي تستفيد من الزيادة، وجاءت تفاصيل الزيادة الجديدة كالتالي:

تم زيادة راتب الرقيب المتقاعد بمبلغ مقداره 28 دينار أردني.

زيادة راتب العميد المتقاعد بمبلغ مقداره 35 دينار أردني.

زيادة راتب اللواء المتقاعد بمبلغ مقداره 30 دينار أردني.

زيادة راتب الملازم الاول المتقاعد بمبلغ مقداره 36 دينار أردني.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين؟

بعد إطلاق وزارة المالية الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين يرغب الجميع في معرفة المقدار الفعلي الراتب بعد الزياده ويمكنكم الاستعلام عن الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية: