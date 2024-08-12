موعد الدخول المدرسي 2024 بالأردن ورزنامة العطل المدرسية.. وزارة التربية والتعليم توضح

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في الأردن وهذا بعد أن انتهت جميع المراحل التعليمية من أداء الامتحانات والهدف من السؤال هو الاستعداد لعودة الدراسة وشراء المستلزمات الدراسية الجديدة، وبناء على ذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالتوضيح حول موعد العام الدراسي الجديد وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الدخول المدرسي 2024 بالأردن

بعد التساؤلات العديدة حول موعد بدء العام الدراسي الجديد قامت الجهات المعنية بالرد على سؤالكم وأوضحت أنه من المقرر بداية العام الدراسي في جميع المراحل الدراسية يوم 1 من سبتمبر 2024 كما أوضحت أن المعلمين سوف يبدأون العام الخاص بهم يوم 25 من أغسطس 2024 وذلك من أجل تحضير المدارس من أجل استقبال الطلاب، وأوضحت أيضا أنه سوف يتم أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 21 من ديسمبر وتستمر حتى 7 يناير 2025، وسوف يبدأ العام الدراسي الثاني يوم 2 من فبراير 2025، والعطلة الصيفية سوف تبدأ من يوم 19 من يونيو 2025 وتستمر حتى العام الجديد.

رزنامة العطل الرسمية في الأردن

أعلنت الجهات الحكومية المسؤولة في الأردن عن العطل الرسمية والتي جاءت على النحو التالي: