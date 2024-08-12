رابط مباشر للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع الوزارة ونتائجنا

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رابط مباشر للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع الوزارة ونتائجنا
نتائج السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 دور ثاني، وهي واحدة من النتائج المرتقبة على مستوى كافة المحافظات العراقية، تتيح الوزارة  رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 دور ثاني عبر موقع الوزارة الرسمي، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر “موقع “نتائجنا”، وإليكم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 دور ثاني في العراق

وفقًا للمصادر، تم رفع النتائج بعد إتمام التصحيح والرصد، ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

  1. زيارة موقع وزارة التربية.
  2. اختيار قسم نتائج السادس الابتدائي.
  3. إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الطالب.
  4. الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتيجة.

تعمل الوزارة على ضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج، مما يبعث الطمأنينة في نفوس الطلبة.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

يمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لعام 2024، من خلال خطوات بسيطة وواضحة، عبر موقع نتائجنا، حيث يتم اتباع التالي:

  1. الدخول لموقع نتائجنا الرسمي.
  2. الضغط على “لست روبوت”.
  3. اختيار القسم الخاص بنتيجة الطلاب بالصف السادس الابتدائي.
  4. تحديد نتيجة الدور الثاني.
  5. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
  6. الضغط على زر تحميل نتيجة الطلاب.
  7. استخدام رقم جلوس الطالب في البحث عن نتيجته في الملف الذي تم تنزيله.

المحافظات التي ظهرت فيها النتائج

ظهرت النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي الدور الثاني عبر موقع نتائجنا في جميع المحافظات ولم يبقى سوى محافظة او اثنين جار الإعلان عنهم حيث يمكن الاستعلام عن نتائج المحافظات التالية عبر الموقع:

  • بغداد
  • الرصافة
  • الكرخ
  • البصرة
  • ذي قار
  • ديالى
  • كربلاء
  • كركوك
  • ميسان
  • المثنى
  • النجف
  • نينوى
  • القادسية
  • الأنبار
  • بابل
  • صلاح الدين
  • الكرخ الأولى
  • الكرخ الثانية
  • الكرخ الثالثة
  • الرصافة الأولى
  • الرصافة الثانية
  • الرصافة الثالثة
  • السليمانية
  • واسط
  • أربيل
  • دهوك
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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