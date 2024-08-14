هام لأصحاب المعاشات والموظفين.. تعديل قانون التقاعد في العراق وتخفيض سن التقاعد رسميا “وزارة المالية توضح الحقيقة”

تسعى الحكومة العراقية من خلال تعديل قانون التقاعد 2024 إلى تحديث وتطوير النظام لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة عدة قضايا حيوية تؤثر على حياة المتقاعدين وتحسين كفاءة النظام بأسره، ويشتمل التعديل المقترح على إمكانية رفع سن التقاعد وهو ما يعكس التوجهات العالمية نحو تمديد عمر العمل لمواجهة التغيرات وزيادة متوسط العمر المتوقع.

تعديل قانون التقاعد 2024

تسعى التعديلات إلى تبسيط إجراءات التقاعد المبكر مما يتيح للموظفين الذين يرغبون في التقاعد قبل بلوغهم سن التقاعد الرسمية فرصة للقيام بذلك دون خسائر كبيرة في مستحقاتهم المالية، ويساعد تعديل قانون التقاعد 2024 على توفير ضمانات تكفل حصول جميع المتقاعدين على الدعم المالي المناسب لهم:

تم رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 عاما إلى 63 عاما، مما يعني أن الموظفين الآن مطالبون بالعمل لفترة أطول قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد الإلزامية.

في المقابل تم تخفيض سن التقاعد الاختياري، حيث يمكن للأفراد الآن اختيار التقاعد في سن 45 بدلا من 50، مما يتيح لهم فرصة البدء في التقاعد المبكر إذا كانوا يفضلون ذلك.

وتم تمديد سن التقاعد لبعض القوانين الخاصة والتخصصات النادرة إلى 65 عاما.

هذه التغييرات تعكس تحولات كبيرة في السياسة التقاعدية وتستجيب لمتطلبات السوق والعمل المتغيرة.

ميزات التعديلات في قانون التقاعد

تمثل هذه التعديلات جزءا من استجابة الحكومة للتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي والمحلي بما في ذلك التحولات في سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم، وتأمل في تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وتعزيز استدامة نظام التقاعد، و الميزات كالآتي: