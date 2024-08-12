“لولو الحلوة ما في مني”.. ثبت الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 وفرفشي عيالك

تردد قناة وناسة الجديد 2024 أصبح من أكثر ترددات القنوات التي يبحث عنها جميع الآباء والأمهات وذلك لأنها قناة الأطفال الوحيدة التي استطاعت كسب ثقة الآباء والأمهات من خلال البرامج التي تقدمها والأغاني الهادفة والمميزة والأناشيد التعليمية والأخلاقية الإسلامية التي يستفيد منها الأطفال بشكل كبير، بدون وجود أي محتوى يدل على العنف أو الأخلاق الغير مقبولة، لهذا يشعر الآباء بالاطمئنان الشديد والثقة عند ترك أبنائهم أمام الشاشة يشاهدون قناة وناسة، وفيما يلي سوف نوضح لكم ترددات قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة وكيفية ضبطها.

تردد قناة وناسة 2024

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال التي استطاعت كسب ثقة كل بيت عربي ومصري يوجد به أطفال من خلال أروع البرامج والأناشيد والأغاني والألعاب التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطفل ومعرفته الأساسية بالأخلاقيات والتعلم الكثير من الأساسيات.

و يمكنكم استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من خلال معلومات التردد التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: إتش دي.

ويمكنكم أيضا استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال معلومات التردد التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: إس دي.

طريقة ضبط قناة وناسة

وقد أتاح القائمين على قناة وناسة إمكانية ضبطها على مختلف الأقمار الصناعية وجميع أنواع أجهزة الاستقبال وذلك من خلال الخطوات التالية: