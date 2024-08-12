سلي طفلك.. اضبط تردد طيور الجنة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات الفضائية المعروفة التي تركز على تقديم محتوى مميز للأطفال، حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي، تقدم القناة برامج متنوعة تشمل الأغاني، القصص، والبرامج التعليمية، كما تسعى قناة طيور الجنة دائماً إلى تقديم محتوى يساهم في تنمية الأطفال بطريقة إيجابية، بفضل كل هذه الميزات، تحظى القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء أمورهم، يمكن متابعة القناة عبر الأقمار الصناعية أو من خلال منصاتها الرقمية، تستمر قناة طيور الجنة في تقديم محتوى جديد وجذاب يتماشى مع احتياجات الجيل الجديد.

تردد طيور الجنة للأطفال عرب سات

يمكن متابعة قناة طيور الجنة عبر العديد من الأقمار الصناعية، يتم تحديث تردد القناة بشكل دوري لضمان الوصول الأفضل للجمهور، ومن أهم الأقمار الصناعية العرب سات، يمكن متابعة القناة عبر القمر من خلال التردد التالي:

تردد: 11274

معدل ترميز القناة: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد طيور الجنة للأطفال نايل سات

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي ويهدف إلى تنمية مواهب الأطفال، تابع القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

أهم مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات والتي منها التالي: