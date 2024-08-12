بعد ساعات.. صرف معاش تكافل وكرامة 2024 ورابط الإستعلام عن دفعة شهر أغسطس

ينتظر العديد من مستحقي معاش تكافل وكرامة، موعد صرف المعاش لشهر أغسطس، التي يضم نحو 5.2 مليون أسرة راغبين في الحصول على المعاش الشهري المقدم، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن المعاش ومعرفة القيمة المستحقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليه الجميع.

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم اختيار خدمة “الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة”.

وعندها ستتمكن من إدخال رقم البطاقة.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش وقيمته.

ما هي شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقديم بمعاش تكافل وكرامة، ما نص على التالي:-