فرحي ولادك بأجمل الأغاني.. حدثي تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات بجودة عالية “أناشيد ممتعة”

تردد قناة طيور الجنة من أكثر القنوات التي يعشقها الاطفال، حيث استطاعت هذه القناة أن تثبت أهميتها بين باقي القنوات، وهذا عن طريق المحتوى الهادف التي تعرضه القناة على شاشتها، حيث تعرض مجموعة من أبرز الأناشيد والبرامج الهادفة للأطفال والتي جعلت الجميع سنتظرونها بكل شوق، ومنها فقد وجدنا الجميع يتساءلون عن تردد القناة الجديد، وهذا ما سنقوم بنقل تفاصيله اليكم خلال السطور التالية فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة لم ينتهي البحث عنه من قبل الأمهات والآباء الذين يريدون مشاهدة آمنة لأبنائهم، وذلك لأنها من أكثر القنوات الآمنة على الأطفال، والتي تعرض لهم محتوى يحفظهم ويشجعهم على تعلم السلوكيات الإيجابية والصحيحة، حيث تعرض القناة مجموعة من الأفكار الجديدة التي تعمل على تنمية مهارات الاطفال، وتجعلهم يبتكرون أشياء نافعة لهم، كما تعرض من خلال أناشيدها مجموعة من القيم والمبادئ الإسلامية التي تريد كل أم أن تعلمها لأبنائها.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

لمتابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عليك كتابة الترددات التالية:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة

تأتي قناة طيور الجنة على رأس قنوات الأطفال، ويمكن استقبال ترددها الجديد عن طريق اتباع الخطوات التالية: