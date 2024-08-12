اعرف كليتك من خلال تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي

يبدأ اليوم الإثنين الثاني عشر من أغسطس الجاري، تنسيق الكليات في المرحلة الأولى وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم تسجيل رغبات الطلاب بدءا من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة الموافق السادس عشر من نفس الشهر وخلال هذه الفترة سيكون موقع التنسيق الإلكتروني متاحا، كما أوضحت الوزارة أنه يوجد معامل حاسب آلي في الجامعات الحكومية لتسهيل عملية التنسيق خلال فترة تقديم الطلاب وسنكشف لكم مزيدا من التفاصيل في السطور التالية.

تنسيق الكليات المرحلة الأولى

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، حيث يمكن لطلاب الشعبة الأدبية والبالغ عددهم 73995 طالبا وطالبة التسجيل بمجموع لا يقل عن 280 درجة وهو ما يعادل 68.29%، أما طلاب الشعبة العلمية (علوم) الذين يبلغ عددهم 23850 طالبا وطالبة فيمكنهم التسجيل بمجموع 371 درجة، ما يعادل 90.48% وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، والذين يبلغ عددهم 15355 طالبا وطالبة فإن التسجيل متاح بمجموع 357 درجة وما فوق، أي بنسبة 87.07% ليصل إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى إلى 113200 طالب وطالبة.

لينك موقع التنسيق الالكتروني 2024

يجب على جميع طلاب المرحلة الأولى في التخصصات الأدبية والعلمية البدء في تسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم، وقد أوضحت وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق كليات 2024 من حيث النسب المئوية والحدود الدنيا للقبول في كل من الشعبة الأدبية والعلمية بجميع أقسامها، ويدور تساؤل ملح لدى الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية تسجيل الرغبات.

كيف اكتب الرغبات في الجامعة؟

لذا سنوضح في النقاط التالية الإرشادات التي ينبغي الالتزام بها عند التسجيل:

توجه إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدراج الرقم السري ورقم الجلوس.

أدخل المعلومات الأساسية ونقل رمز التحقق.

بعد ذلك ستظهر صفحة تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 خيارا يمكن إدخالها أو تعديلها عن طريق الأزرار المخصصة لذلك.

ابدأ بترتيب رغباتك حسب الأولوية التي تفضلها.

يتعين عليك ملء حقول التسجيل حتى الحقل الخامس والسبعين.

بعد الانتهاء يتم الضغط على زر “حفظ”.

كم عدد مراحل تنسيق الكليات؟

ثلاث مراحل.

كم عدد الرغبات المسموح؟

عدد الرغبات التي يمكن للطالب إدخالها على الموقع يصل إلى 75 رغبة.