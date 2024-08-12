“أحداث نارية لأولى حلقات Kuruluş Osman”.. تابع موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس مترجمة عبر القنوات القنوات الناقله

زاد البحث من المتابعين الأيام الماضية للتعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، حيث يعتبر من أشهر وأهم المسلسلات التركية الدرامية، واستطاعت المسلسل بأن تحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي، ومن المقرر بأن تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل فور الانتهاء من تصوير الحلقة التي تشهد أحداث نارية ومميزة، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

حيث إنه من المتوقع بأن يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس بداية شهر سبتمبر المقبل 2024، ويمكن مشاهدة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية وكذلك قناة ATV التركية، ويمكن ضبط كلا من القناتين عبر إدخال البيانات التالية في جهاز الاستقبال:

قناة الفجر الجزائرية: يكون القمر الصناعي للقناة هو النايل سات وكذلك يكون التردد الخاص بالقناة هو 12034، وكذلك يكون معامل الترميز هو 27500، بينما يكون معامل التصحيح للخطأ هو 3/4، ومعامل الاستقطاب للقناة هو عمودي، والجودة تكون HD

قناة الفجر الجزائرية: يكون القمر الصناعي للقناة هو عرب سات وكذلك يكون التردد الخاص بالقناة هو 11034، وكذلك يكون معامل الترميز هو 27500، بينما يكون معامل التصحيح للخطأ هو 5/6، ومعامل الاستقطاب للقناة هو عمودي، والجودة تكون HD

قناة ATV التركية: يكون القمر الصناعي للقناة هو نايل سات وكذلك يكون التردد الخاص بالقناة هو 10769، وكذلك يكون معامل الترميز هو 27500، بينما يكون معامل التصحيح للخطأ هو 3/4، ومعامل الاستقطاب للقناة هو أفقي، والجودة تكون HD

طريقة تنزيل تردد قناة ATV التركية والفجر الجزائرية لجهاز الاستقبال

يمكن ضبط تردد كلا من القناتين على جهاز الاستقبال لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: