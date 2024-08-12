ثبت الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 Fajr TV الناقلة لمسلسل قيامة عثمان علي النايل سات مجاناً

يعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لجميع الأقمار الصناعية، من أهم القنوات الفضائية التي حظيت بشعبية ومكانة مميزة عند المشاهدين، وتقدم القناة محتوي متنوع يكون مناسب لجميع أفراد الأسرة، فيما زاد الاهتمام بالتعرف على تردد القناة بالأخص إنها تعتبر من أهم القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية التاريخية ومنها مسلسل قيامة عثمان ومسلسلات مصرية أخرى منها مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ويسعى الكثير لضبط التردد الجديد للقناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة أبرز المسلسلات التركية التاريخية وذلك عبر البيانات الآتية:

القمر الصناعي نايل سات، ويكون تردد قناة الفجر الجديدة هو 11034، بينما يكون معدل الترميز للقناة هو 27500، وكذلك يكون معدل الاستقطاب لقناة الفجر هو رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

القمر الصناعي عرب سات، ويكون تردد قناة الفجر الجديدة هو 12645، بينما يكون معدل الترميز للقناة هو 27500، وكذلك يكون معدل الاستقطاب لقناة الفجر هو عمودي، ، ومعامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

كيفية استقبال ترددات قناة الفجر الجديد على جهاز التليفزيون

تعرض قناة الفجر الجزائرية عدد من المسلسلات والبرامج، ومنها مسلسل قيامة عثمان، وكذلك مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ومسلسل وادي الذئاب، ومسلسل باب الحارة، وأيضا مسلسل عطر الشام، وبرنامج ما يكون غير الخير، ويعرض أيضا برنامج نقطة وسطر جديد، وعدد من البرامج الأخرى، ويمكن استقبال تردد القناة الجديد على جهاز التليفزيون، عبر الخطوات التالية: