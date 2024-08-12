Osman 6 Season .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 والقنوات الناقلة بجوده عالية HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
Osman 6 Season .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 والقنوات الناقلة بجوده عالية HD
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024، حيث إنها تعتبر من أشهر الأعمال التركية التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي، حيث يتضمن الجزء السادس من المسلسل الكثير من الاحداث والتفاصيل المشوقة والمميزة، فيما كشفت الشركة عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية ميعاد عرض الجزء السادس والقنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024، والتي من المقرر بأن تعرض  بداية شهر سبتمبر المقبل، وسيتضمن المسلسل الكثير من التفاصيل والأحداث الشيقة والممتعة والتي تضمنت قيام الدولة العثمانية والصراع الذي خاضه المؤسس عثمان من أجل الحفاظ على دولته من الأعداء سواء التتار أو المغول.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان، أنه من المقرر بأن يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية، وكذلك تعرض على قناة atv التركية، ويمكن ضبط تردد كلا من القناتين على جهاز الريسيفر الخاص بك، ويكون ذلك عبر ضبط البيانات التي جاءت على النحو التالي:

  • تردد قناة الفجر الجزائرية: يكون القمر الصناعي للقناة هو النايل سات، وكذلك عبر التردد وهو 27500، ويكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 5/6، معدل الاستقطاب للقناة هو أفقي، ويكون معدل الترميز للقناة هو 27500، وتكون الجودة للقناة هو HD
  • تردد قناة ATV التركية: يكون القمر الصناعي للقناة هو النايل سات، وكذلك عبر التردد وهو 11628، ويكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 5/6، معدل الاستقطاب للقناة هو عمودي، ويكون معدل الترميز للقناة هو 27500، وتكون الجودة للقناة هو HD
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“طعم لا يقاوم” طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل أحلى من الحلواني بأقل تكاليف
إنضم لقناتنا على تيليجرام